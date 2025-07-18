鉅亨速報 - Factset 最新調查：西諾佛金融SNV-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西諾佛金融(SNV-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值68元，最低估值54元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予西諾佛金融評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。
西諾佛金融今(18日)收盤價為53.85元。近5日股價下跌3.33%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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