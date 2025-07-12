鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為19.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.29元上修至0.3元，其中最高估值0.42元，最低估值0.22元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.42(0.42)
|0.68
|1.07
|1.87
|最低值
|0.22(0.22)
|0.31
|0.38
|0.55
|平均值
|0.3(0.3)
|0.42
|0.65
|1.11
|中位數
|0.3(0.29)
|0.4
|0.63
|1.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.68億
|22.81億
|32.38億
|49.19億
|最低值
|16.32億
|17.97億
|19.84億
|25.31億
|平均值
|17.73億
|20.14億
|25.58億
|33.84億
|中位數
|17.79億
|20.15億
|25.52億
|31.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-0.09
|-0.10
|-0.03
|-3.82
|營業收入
|9.67億
|13.86億
|18.69億
|20.79億
|16.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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