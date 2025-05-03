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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma IncBBIO-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 04:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57元，調升幅度3.64%。其中最高估值95元，最低估值37元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予BridgeBio Pharma Inc評價：積極樂觀16位、保持中立3位、保守悲觀0位。

BridgeBio Pharma Inc今(3日)收盤價為38.565元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BBIO市場預估目標價

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BridgeBio Pharma Inc38.57+0.44%

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