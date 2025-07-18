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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至67.5元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至67.5元，調升幅度3.85%。其中最高估值73元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Interactive Brokers Group Inc - Class A今(18日)收盤價為59.43元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲0.27%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IBKR市場預估目標價

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Interactive Brokers Group Inc - Class A59.43-0.03%

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