鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至1.9元，預估目標價為61.50元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元上修至1.9元，其中最高估值2元，最低估值1.75元，預估目標價為61.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2(1.99)
|2.18
|2.43
|2.81
|最低值
|1.75(1.75)
|1.83
|2.06
|2.81
|平均值
|1.89(1.87)
|2.01
|2.22
|2.81
|中位數
|1.9(1.86)
|2.01
|2.22
|2.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.85億
|62.47億
|69.52億
|79.06億
|最低值
|53.09億
|54.72億
|60.25億
|79.06億
|平均值
|55.33億
|58.43億
|63.83億
|79.06億
|中位數
|55.52億
|58.83億
|62.77億
|79.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.61
|0.82
|0.95
|1.43
|1.75
|營業收入
|24.98億
|29.75億
|41.85億
|78.56億
|93.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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