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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至1.9元，預估目標價為61.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元上修至1.9元，其中最高估值2元，最低估值1.75元，預估目標價為61.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2(1.99)2.182.432.81
最低值1.75(1.75)1.832.062.81
平均值1.89(1.87)2.012.222.81
中位數1.9(1.86)2.012.222.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.85億62.47億69.52億79.06億
最低值53.09億54.72億60.25億79.06億
平均值55.33億58.43億63.83億79.06億
中位數55.52億58.83億62.77億79.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.610.820.951.431.75
營業收入24.98億29.75億41.85億78.56億93.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIBKR

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