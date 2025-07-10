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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至64元，幅度約5.79%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由60.5元上修至64元，調升幅度5.79%。其中最高估值69元，最低估值43.75元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Interactive Brokers Group Inc - Class A今(10日)收盤價為57.84元。近5日股價下跌5.79%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IBKR市場預估目標價

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Interactive Brokers Group Inc - Class A57.84+2.15%

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