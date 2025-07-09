鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至60.5元，幅度約11.78%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由54.13元上修至60.5元，調升幅度11.78%。其中最高估值68元，最低估值43.75元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。
Interactive Brokers Group Inc - Class A今(9日)收盤價為56.62元。近5日股價上漲11.78%，標普指數上漲0.44%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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