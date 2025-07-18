下任Fed主席很難當：取悅川普同時守護央行獨立神話

鉅亨網編輯林羿君 2025-07-18 11:12

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聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的繼任者將面臨的主要挑戰日益清晰：如何在維持聯準會獨立性的同時，讓川普總統滿意。

下任Fed主席很難當：取悅川普同時守護央行「獨立神話」。(圖:shutterstock)

即使川普在鮑爾剩餘的 10 個月任期內不將其免職，他也已明確表示希望下一任聯準會主席能按照他的意願行事：降低利率。

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「我只對低利率的人感興趣，」川普週三表示，並否認了關於打算解僱鮑爾的報導，但仍為因「欺詐」而解僱鮑爾的可能性敞開大門。

川普正在考慮的幾位候選人，包括國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、前聯準會理事沃什（Kevin Warsh）、聯準會理事克沃勒（Christopher Waller）以及財政部長貝森特，它們都曾表達過對降低利率的支持。

StoneX 高級顧問喬恩 · 希爾森拉特（Jon Hilsenrath）表示：「川普正在安排一個他期望能積極降息的人選。無論誰成為下一任聯準會主席，都將背負著某種心照不宣的承諾。」

本週的媒體報導指出，哈塞特正成為領先的候選人。他受益於與川普的密切關係，在川普的兩個任期內都曾為總統工作，但華爾街是否會將此視為對央行獨立性的打擊，仍是一個懸而未決的問題。

希爾森拉特補充說：「哈賽特之所以有資格擔任聯準會職位，是因為他與總統關係密切。但就做好聯準會工作而言，我認為這將是一個真正的挑戰。」

哈塞特週三晚間告訴 NBC，「白宮的每個人都明白聯準會的獨立性至關重要。」哈塞特表示，當央行失去獨立性時，「這對經濟和市場都不利。」

哈塞特確實同意利率應該低於目前的水準，以配合全球其他央行的寬鬆週期。他補充說，利率尚未降低這一事實引發了「聯準會成員本身不尊重聯準會獨立性的合理擔憂」。

另一位候選人沃什週四告訴 CNBC，「歷史告訴我們，貨幣政策獨立運作至關重要。」

「但這並不意味著聯準會在其他所有事情上都是獨立的，」他補充說，並認為聯準會不願降息「實際上是對他們的一個重大打擊。」

美國歷史上充斥著美國總統挑戰聯準會主席的例子，包括 1960 年代林登 · 詹森總統與前聯準會主席比爾 · 馬丁之間的衝突。

理查德 · 尼克森總統也曾向時任聯準會主席亞瑟 · 伯恩斯（Arthur Burns）施壓，要求他在 1972 年總統大選前降低利率。尼克森的白宮甚至洩露了關於伯恩斯尋求加薪的虛假消息，以削弱其權威。

摩根大通的伊蘭 · 本漢姆（Ilan Benhamou）週四在一份提及詹森 - 馬丁衝突的報告中寫道：「我們眼前正在發生的事情，幾十年來一直在幕後發生。」

他還稱，「正在公開發生的事情肯定會損害這個機構，但老實說，聯準會的獨立性是一個神話。」

鮑爾面臨的壓力並未減輕。川普和其他白宮官員繼續對鮑爾處理聯準會總部 25 億美元翻修工程的方式提出質疑。白宮預算主任特（Russ Vought）週四繼續施壓，他告訴記者，「聯準會多年來一直管理不善」，而鮑爾要求聯準會監察長審查該項目所涉成本的請求「還不夠」。

沃特說：「我們想與負責該項目的人坐下來，從他們那裡獲得一份簡報，看看我們目前的情況。」然而，他否認政府推動調查是解僱鮑爾的藉口。

他補充說：「我們想知道為什麼這個項目如此昂貴，這對國家的財政狀況有影響。」

一些共和黨人表示支持解僱鮑爾，但黨內目前控制華盛頓的其他人士開始警告說，任何罷免鮑爾的舉動都將對聯準會的獨立性造成打擊。

共和黨北卡羅來納州參議員湯姆 · 蒂利斯（Thom Tillis）週三表示：「如果有人認為讓聯準會成為政府中受總統管轄的另一個機構是個好主意，那他們就犯了大錯。」

南達科他州多數黨領袖約翰 · 圖恩（John Thune）週三晚間在福克斯新聞上補充說：「我認為市場希望有一個獨立的聯邦儲備銀行。我認為他們希望有一個不受政治擺佈的中央銀行。」

甚至曾批評鮑爾的民主黨參議員伊麗莎白 · 華倫（Elizabeth Warren）週三也表示，如果川普解僱鮑爾，「市場將會崩盤」。