鉅亨網新聞中心 2025-07-18 08:10

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美團、淘寶閃購與京東等外送平台之間的補貼大戰持續升溫，這場看似為消費者帶來實惠的價格競爭，卻讓廣大餐飲商家「苦不堪言」。面對日益嚴峻的經營困境，中國烹飪協會與中國連鎖經營協會近日紛紛發聲，呼籲平台規範低價補貼競爭，維護市場公平秩序，並保障商家合理的利潤空間。

中國外送平台補貼內捲惡化 餐飲業者「有單無利」被榨乾。(圖:shutterstock)

平台打架 商家卻受傷最深

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近來多位中國餐飲業者反映，平台間的大額補貼正嚴重侵蝕他們的門市利潤，同時，激增的訂單量也帶來了人員調配與備貨的巨大營運壓力。

江蘇一家位於商場美食街的炸串小吃店主阿文（化名）透露，他的店鋪人均消費約 25 元 (人民幣，下同)。他算了一筆帳：在正常情況下，一單 25 元的外賣訂單，扣除顧客配送費減免、騎士配送費、平台佣金及常規紅包減免後，實際到手約 8 元。然而，在平台補貼大戰期間，商家還需額外承擔部分紅包補貼，導致實際收入進一步縮水至約 6 元。

阿文以 7 月 13 日一筆 35.88 元的外送訂單為例，在扣除高達 18 元的商家補貼、0.96 元的平台佣金以及 3.45 元的配送服務費後，阿文實際收入僅 14.47 元，實收率僅為 40%。他無奈表示：「外送利潤本就低於內用，補貼大戰以來，訂單利潤進一步縮水了。」

阿文的遭遇並非個案。許多餐飲業主在社群平台上發文，指出外送平台發放的大額補貼，絕大部分最終轉嫁給商家承擔。儘管訂單量因補貼而有所提升，但利潤卻不增反降。有店主直言：「一單賺兩塊，還不夠挨那個累的。」

更有餐飲商家在社群平台曬出 7 月上半月的帳單：門市營業額 8 萬元，實際到手卻只有 4 萬元。在扣除食材成本、平台推廣費、包裝費，以及半個月的人工、水電、房租等開支後，盈餘僅剩 3500 元。這份帳單清晰地揭示了補貼戰對商家利潤的嚴重擠壓。

外送訂單波動劇烈 營運壓力倍增

除了利潤被削薄，中小餐飲商家還在外送訂單的劇烈波動中承受著巨大的營運壓力。阿文表示，為了應對週末平台補貼戰帶來的訂單高峰，他的店鋪不得不額外聘請兩名員工，增加了人力成本。

更棘手的是，難以預測的平台活動嚴重擾亂了正常的備貨節奏。「正常週五到週日是生意高峰，備貨量也大。但現在活動難預估，結果上兩週，週六貨不夠賣，週五和週日又備多了，上週日浪費了 10 斤排骨。」這種不確定性導致食材浪費，進一步增加了經營成本。

伴隨外送訂單的激增，實體店面的內用訂單則明顯下降。對於小型餐飲業主而言，關閉外送平台意味著大量客群的流失，這讓他們陷入兩難。阿文感嘆道，外賣大戰後，店內內用訂單的比例已從去年的 40% 下降至 10%。「很多顧客就是到店了，也是點外賣或者通過外賣平台自取，我們交了房租，卻做成了外賣店。」這反映出外送平台對傳統餐飲模式的深遠影響。

餐寶典研究院院長汪洪棟指出，小餐飲業主在這場平台大戰中話語權薄弱，單靠自身難以有效應對。他強調：「平台需要探索一個更加健康的補貼機制，一方面要避免造成食物浪費，另一方面，也要避免對實體商家造成過度衝擊。」

行業協會呼籲回歸良性競爭



面對餐飲商家的普遍困境，越來越多的行業協會開始發聲，呼籲外送平台停止「內捲式」補貼，回歸良性競爭。

中國烹飪協會 15 日發文指出，平台高額補貼導致外賣價格低於內用，大量消費者轉向線上，嚴重擠壓了內用空間。這使得餐飲企業陷入「有訂單無利潤」甚至「賠本賺吆喝」的困境，經營壓力持續加大。

該協會呼籲規範平台補貼行為，明確平台補貼行為的合法性邊界，並優化平台與商家合理共擔補貼成本的機制，設定商家補貼比例上限，避免商家承擔過高的補貼分攤比例，以實際減輕商家經營負擔，保障其合理的利潤空間。

同一天，中國連鎖經營協會也發布了《倡議書》，倡議規範即時零售市場秩序。倡議書中明確提出，各平台企業應停止利用市場優勢地位實施強制行為，嚴禁以「流量傾斜」、「搜尋降權」等手段變相強制商家參與價格補貼活動；嚴禁透過格式條款、演算法規則強制商家承擔超過合理比例的補貼份額；並嚴禁「二選一」等獨家合作行為。