鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒂斯-萊特CW-US的目標價調升至512.5元，幅度約9.63%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對蒂斯-萊特(CW-US)提出目標價估值：中位數由467.5元上修至512.5元，調升幅度9.63%。其中最高估值570元，最低估值338元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予蒂斯-萊特評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
蒂斯-萊特今(17日)收盤價為481.79元。近5日股價下跌9.63%，標普指數上漲0.01%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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