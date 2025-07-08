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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒂斯-萊特CW-US的目標價調升至467.5元，幅度約5.89%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對蒂斯-萊特(CW-US)提出目標價估值：中位數由441.5元上修至467.5元，調升幅度5.89%。其中最高估值570元，最低估值356元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予蒂斯-萊特評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

蒂斯-萊特今(8日)收盤價為491.4元。近5日股價上漲5.89%，標普指數上漲0.4%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CW市場預估目標價

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蒂斯-萊特491.4+0.70%

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