〈台幣〉中止連3貶收29.412元 市場觀望台美關稅出爐
鉅亨網記者陳于晴 台北
美元指數近期漲勢告一段落，亞幣今 (17) 日互有升貶，新台幣兌美元先貶後升，終場收在 29.412 元，微升 0.4 分，終止連 3 貶，不過，台灣輸美關稅尚未出爐，整體匯市仍偏觀望，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.525 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 29.44 元，早盤湧現美元買盤，匯價最低來到 29.46 元，續寫 7 月以來的最低價，不過，出口商伺機進場拋匯，外資下午也偏向匯入，帶動匯價升破 29.4 元關卡，一度升抵 29.365 元，終場升幅收斂，收在 29.412 元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.18%，韓元貶值 0.31%，新加坡幣貶值 0.12%，人民幣貶值 0.04%，新台幣小貶 0.01%，唯獨日元升值 0.11%。
外界謠傳美國總統川普可能提早解僱聯準會主席鮑爾，但川普本人否認了相關報導。若在鮑爾任期於明年 5 月屆滿前將他解職，可能對美元不利，這將動搖市場對美國金融體系與美元避險地位的信心。
美國 6 月消費者物價創下 5 個月來最大漲幅，部分商品成本上升，顯示川普推動的關稅開始對通膨產生影響。投資人持續關注 8 月 1 日即將到來的關稅大限，屆時美國多個貿易夥伴將面臨更高的關稅。
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