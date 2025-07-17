〈台幣〉中止連3貶收29.412元 市場觀望台美關稅出爐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-17 19:10

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美元指數近期漲勢告一段落，亞幣今 (17) 日互有升貶，新台幣兌美元先貶後升，終場收在 29.412 元，微升 0.4 分，終止連 3 貶，不過，台灣輸美關稅尚未出爐，整體匯市仍偏觀望，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.525 億美元。

〈台幣〉中止連3貶收29.412元 市場觀望靜待台美關稅出爐。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 29.44 元，早盤湧現美元買盤，匯價最低來到 29.46 元，續寫 7 月以來的最低價，不過，出口商伺機進場拋匯，外資下午也偏向匯入，帶動匯價升破 29.4 元關卡，一度升抵 29.365 元，終場升幅收斂，收在 29.412 元。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.18%，韓元貶值 0.31%，新加坡幣貶值 0.12%，人民幣貶值 0.04%，新台幣小貶 0.01%，唯獨日元升值 0.11%。

外界謠傳美國總統川普可能提早解僱聯準會主席鮑爾，但川普本人否認了相關報導。若在鮑爾任期於明年 5 月屆滿前將他解職，可能對美元不利，這將動搖市場對美國金融體系與美元避險地位的信心。