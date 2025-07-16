〈台幣〉亞幣齊跳水！重貶逾1角摜破29.4元關卡 寫逾2周新低
鉅亨網記者陳于晴 台北
印尼輸美關稅自 32% 大幅降至 19%，其他「小國」稅率有可能落在 10-20%，美元應聲強彈，新台幣今 (16) 日跟隨主要亞幣跳水，摜破 29.4 元關卡，終場收在 29.416 元，重貶 1.14 角，為連 3 貶，續創 7 月以來、逾兩周新低，台北及元太外匯市場總成交值 15.655 億美元。
台北股匯今天表現不同調，AI 巨頭輝達將恢復對中國銷售 H20 GPU 晶片，15 日股價大漲 4%，那斯達克指數再度刷新歷史新高，而台積電 ADR (TSM-US) 勁揚 3.6%，帶動台股開高走高，終場上漲 206.96 點，收在 23042.9 點。
新台幣兌美元匯率近期轉弱，外匯交易員指出，今天以 29.35 元開盤後，美元買盤隨之湧現，雖然出口商稍稍加大拋匯力道，不過，外資下午擴大匯出，加上投信匯出海外投資款，使得匯價一路走貶，終場收在全日最低點 29.416 元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.59%，日元領貶 0.78%，韓元也驟貶 0.69%，歐元貶值 0.62%，新台幣貶值 0.39%，新加坡幣貶 0.35%，人民幣貶值 0.07%。亞幣幾乎全面跳水。
匯銀人士指出，央行日前針對自我管理不佳的外資拋出 T+1 措施，緊盯禿鷹炒匯，使得市場風聲鶴唳，出口商近期維持穩定的拋匯量，顯然對美國關稅敏感度已逐漸降低，不過，整體匯市交投不如前一、兩個月熱絡，部分投資人觀望台灣輸美關稅出爐。
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