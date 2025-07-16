鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-16 18:42

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印尼輸美關稅自 32% 大幅降至 19%，其他「小國」稅率有可能落在 10-20%，美元應聲強彈，新台幣今 (16) 日跟隨主要亞幣跳水，摜破 29.4 元關卡，終場收在 29.416 元，重貶 1.14 角，為連 3 貶，續創 7 月以來、逾兩周新低，台北及元太外匯市場總成交值 15.655 億美元。

〈台幣〉亞幣齊跳水！重貶逾1角摜破29.4元關卡 寫逾2周新低。(圖：shutterstock)

台北股匯今天表現不同調，AI 巨頭輝達將恢復對中國銷售 H20 GPU 晶片，15 日股價大漲 4%，那斯達克指數再度刷新歷史新高，而台積電 ADR (TSM-US) 勁揚 3.6%，帶動台股開高走高，終場上漲 206.96 點，收在 23042.9 點。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.59%，日元領貶 0.78%，韓元也驟貶 0.69%，歐元貶值 0.62%，新台幣貶值 0.39%，新加坡幣貶 0.35%，人民幣貶值 0.07%。亞幣幾乎全面跳水。