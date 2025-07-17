鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-17 20:10

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在今年上半年，一種鮮為人知的超稀有貴金屬——釕，其價格漲幅已超越黃金及鉑金，成為 AI 時代最炙手可熱的貴金屬。

AI時代的貴金屬明星：釕價狂飆 漲幅超越黃金鉑金(圖:shutterstock)

根據金屬精煉商莊信萬豐 (Johnson Matthey Plc) 的數據，這種銀灰色礦物在過去一年中價格幾乎翻倍，達到每盎司 800 美元，超越了黃金和白銀等大宗商品的搶眼漲幅。

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目前，釕的價格已接近其 2021 年峰值水準，距離 18 年前創下的歷史最高價 870 美元僅一步之遙。

釕之所以漲幅如此驚人，主要歸因於當前的人工智慧革命。關鍵礦物諮詢公司 SFA(Oxford) 指出，釕在硬碟生產領域的特殊用途是推動其價格上漲的關鍵因素。

作為鉑族金屬，釕因其卓越的硬度、優良的催化活性、良好的導電性和抗高溫耐腐蝕等特性，在電子、能源儲存及化工製造等領域備受青睞。尤其是在硬碟驅動器中，釕能夠以不到一奈米厚的薄膜形式存在，實現更高的數據密度，滿足人工智慧普及和數據儲存需求增長的要求。

SFA(Oxford) 分析師 Sandeep Kaler 表示，依賴其他金屬元素的技術仍非常昂貴，因此除非找到更便宜的替代品，否則釕的需求將持續上升。

釕在自然界中極為稀少，通常僅以微量形式存在，且多為開採鉑金時的副產品。去年，全球釕的年產量僅為 30 噸。此外，由於多年來價格低迷導致投資不足，預計釕的供應量將進一步下降。

目前，釕不在任何交易所交易，貿易商和主要買家都難以採購到足夠的釕。國際數據公司 (IDC) 的數據顯示，雲端運算的發展將推動今年全球硬碟銷售額增長 16%，這將進一步推動釕的消耗。