鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-17 15:00

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白銀價格近期飆升至 14 年高點。據記者 Tim Treadgold 分析，俄羅斯央行未公開但實質性的大規模購買行為，可能是推動銀價上漲的關鍵因素。

白銀價格飆升幕後：俄羅斯央行被曝秘密囤貨(圖:shutterstock)

他指出，白銀正逐漸擺脫黃金的陰影，其價格受俄羅斯央行這個「重要新買家」的影響而攀升。這不僅是一場單純的貴金屬市場波動，更可能牽涉金磚國家聯盟為擺脫美元依賴所部署的廣泛戰略。

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Treadgold 表示，儘管官方數據難以取得，但自俄羅斯在去年 9 月底宣布首次將白銀納入其國家儲備基金以來，白銀價格的表現一直優於黃金。自今年 1 月初以來，白銀價格已上漲 30.6%，而黃金漲幅為 27.5%。他認為，如果俄羅斯央行確實正在悄悄建立白銀儲備，那麼其他與俄羅斯結盟的央行也可能效仿其做法。

俄羅斯政府於 2024 年 9 月 30 日透露，計畫在未來三年內斥資 510 億盧布 (約 5.355 億美元) 以增加其貴金屬儲備。根據俄羅斯財政部的聲明，在國家基金中建立精煉貴金屬儲備，將有助於確保聯邦預算平衡與經濟穩定發展，並在緊急情況下滿足俄羅斯聯邦的工業需求。

Treadgold 進一步推測，包括中國、印度和巴西在內的俄羅斯金磚國家夥伴，可能也正在執行類似的貴金屬累積策略，目的是在國際貿易中減少對美元的依賴。

他指出，由於黃金價格已接近歷史高點，大規模累積黃金的成本極高。因此，白銀作為黃金的替代品，即使被戲稱為「窮人的黃金」，也可能使金磚國家成員得以繼續推進其擺脫美元束縛的計畫。

除了投資需求，白銀的投資吸引力也來自其強勁的工業需求，尤其是在綠色能源和電子產品領域。此外，在黃金價格過於高昂的市場中，白銀也被用作珠寶的黃金替代品。

Treadgold 指出，衡量白銀需求提升的一個基本指標是金銀比，目前該比率為 88，相較於歷史平均約 65，顯示白銀相對於黃金仍被低估。他強調，儘管並非所有人都認為金銀比仍是衡量兩種金屬相對價值的有用指標，但「新類型買家的入局可能意義重大」。

一些分析師認為，將白銀納入外匯儲備，可能使其重新成為官方貨幣金屬，儘管各國央行在 19 世紀 50 年代中期停止累積白銀，世界也在 19 世紀 70 年代初放棄了銀本位制。