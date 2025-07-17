鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-17 13:50

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著有《黑天鵝》一書的黑天鵝基金 Universa Investments 傑出科學顧問 Nassim Taleb 近日示警美債危機迫在眉睫，並形容全球最大加密貨幣比特幣是「電子鬱金香」。

比特幣是「電子鬱金香」！《黑天鵝》作者呼應馬斯克：美債危機迫在眉睫（圖：Shutterstock）

在最新的採訪中，Taleb 同意特斯拉執行長馬斯克關於美國債務的看法，認為美國經濟存在「很多風險」。他特別提到了美國聯邦債務，在過去 25 年成長兩倍多，達到 37 兆美元左右，而且隨著川普《大而美法案》預計在未來十年至少再增加 3 兆美元債務，美國國債將進一步膨脹。

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Taleb 說：「我們背負著沉重的債務。馬斯克完全有理由對兩黨制感到不滿。」

根據國會預算辦公室 (CBO) 數據，美國政府在 2024 財年為自身債務支付 8810 億美元的利息，超過在醫療保險上 8650 億美元的支出，或是在國防上 8500 億美元的支出。

在與川普發生爭吵後，曾任美國政府效率部 (DOGE) 負責人的馬斯克宣布組建新政黨「美國黨」。

對美國債務的擔憂，以及包括川普關稅在內的其他因素，已經導致美元指數今年來下跌了約 10%。

Taleb 還認為，川普透過徵收進口稅「激怒」了美國貿易夥伴。

Taleb 表示，他「原則上不反對關稅」，但川普利用關稅來達成協定「缺乏邏輯，並讓世界其他國家感到不安」。

他指出，對美元和美國的信任度下降是很糟的一件事，加上美國必須舉債，飆升的利息成本也讓債務成為「脆弱性的根源」。

此外，多年來一直批評比特幣的 Taleb 稱該數位貨幣為「邪教」、「毒瘤」和「吸引傻瓜的磁鐵」。

在最新採訪中，Taleb 重申對比特幣的批判立場，儘管這一加密貨幣近日飆漲至 12 萬美元之上的歷史新高水位。

他表示，比特幣是一種「電子鬱金香」，指的是 17 世紀的荷蘭鬱金香泡沫，當時的投機狂潮將鬱金香的價格推到了令人瞠目的水準。