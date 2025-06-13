鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源VST-US的目標價調升至187.5元，幅度約3.02%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對維斯達能源(VST-US)提出目標價估值：中位數由182元上修至187.5元，調升幅度3.02%。其中最高估值232元，最低估值145元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予維斯達能源評價：積極樂觀17位、保持中立1位、保守悲觀1位。
維斯達能源今(13日)收盤價為173.87元。近5日股價上漲3.02%，標普指數上漲1.78%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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