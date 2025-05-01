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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際MGM-US的目標價調降至45元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)提出目標價估值：中位數由48元下修至45元，調降幅度6.25%。其中最高估值59元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予美高梅度假村國際評價：積極樂觀19位、保持中立4位、保守悲觀0位。

美高梅度假村國際今(1日)收盤價為31.46元。近5日股價上漲6.25%，標普指數上漲3.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MGM市場預估目標價

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