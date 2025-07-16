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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至-0.54元，預估目標價為33.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.55元上修至-0.54元，其中最高估值-0.44元，最低估值-0.77元，預估目標價為33.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.44(-0.44)0.672.21.97
最低值-0.77(-0.77)-0.65-0.150.55
平均值-0.57(-0.57)0.060.871.34
中位數-0.54(-0.55)0.10.471.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.34億7.66億10.16億11.55億
最低值2.20億3.46億5.22億7.97億
平均值2.67億5.33億6.38億9.76億
中位數2.42億4.89億5.35億9.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.270.731.520.14-0.57
營業收入1.34億3.32億5.28億2.53億2.04億

詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMP

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