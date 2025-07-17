【Joe’s華爾街脈動】財報助漲美股，AI狂推台股攻頂破紀錄
Joe Lu
強勁的企業業績和溫和的通膨數據推動美國股市，而美國放寬對中國晶片出口限制的消息，為台灣科技股提供了強而有力的直接催化劑
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 16 日 美東時間
重點摘要
- 在美國市場上漲和台灣股市創下歷史新高的帶動下，全球股市情緒好轉。
- 美國股市由醫療保健和金融類股的強勁財報領漲，而台灣的 AI 相關股票則在美國據報將允許輝達 (Nvidia) 向中國銷售 H20 晶片後飆升。
- 在六月份生產者物價通膨意外持平後，美國公債殖利率下滑，強化了對美國聯準會今年稍晚降息的預期。
- 美國六月份生產者物價指數月增率持平，預示通膨壓力正在緩解，年增率更降至 2024 年 9 月以來最低。
- 白宮宣布與印尼達成新的貿易協議，並釋出對 AI 晶片出口的關鍵政策轉向訊號，而圍繞美國聯準會主席職位穩定性的揣測則引發了市場短暫波動。
今日盤勢顯示，美國投資者正將強勁的企業財報視為優先因素，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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