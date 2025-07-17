Joe Lu 2025-07-17 07:54

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強勁的企業業績和溫和的通膨數據推動美國股市，而美國放寬對中國晶片出口限制的消息，為台灣科技股提供了強而有力的直接催化劑

【Joe’s華爾街脈動】財報助漲美股，AI狂推台股攻頂破紀錄 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 16 日 美東時間

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重點摘要

在美國市場上漲和台灣股市創下歷史新高的帶動下，全球股市情緒好轉。

美國股市由醫療保健和金融類股的強勁財報領漲，而台灣的 AI 相關股票則在美國據報將允許輝達 (Nvidia) 向中國銷售 H20 晶片後飆升。

在六月份生產者物價通膨意外持平後，美國公債殖利率下滑，強化了對美國聯準會今年稍晚降息的預期。

美國六月份生產者物價指數月增率持平，預示通膨壓力正在緩解，年增率更降至 2024 年 9 月以來最低。

白宮宣布與印尼達成新的貿易協議，並釋出對 AI 晶片出口的關鍵政策轉向訊號，而圍繞美國聯準會主席職位穩定性的揣測則引發了市場短暫波動。

今日盤勢顯示，美國投資者正將強勁的企業財報視為優先因素，(全文未完)