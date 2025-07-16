三大加密貨幣法案國會卡關！川普白宮密會共和黨反對者施壓後 11位議員集體轉向
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
美國總統川普最新表示，當天稍早阻撓多項加密貨幣監管法案推進的眾議院共和黨人在白宮會議後改變想法，如今將投票支援該法案的推進。數小時前，這些法案因未能通過一項關鍵的程序性障礙而前景尚不明朗。
美東時間周二 (16 日) 晚間，川普在 Truth Social 上寫道：「我正在橢圓形辦公室，與通過《GENIUS 法案》所需的 12 名國會議員中的 11 人會面，經過簡短討論，他們都同意在明天早上投票支援相關規則。」
川普還說：「眾議院議長強生透過電話參加了會議，並期待儘早進行投票。我要感謝各位議員迅速而積極的回應。讓美國再次偉大！」
對於川普支持的這些法案而言，這是一次戲劇性的快速轉折。在眾議院批准相關辯論規則之前，多項加密貨幣法案無法推進。周二稍早投票的最終結果令人意外，196 票贊成，223 票反對。13 名共和黨人與民主黨人一起投票，阻止該法案的推進。人們此前普遍預期這些法案會通過。
投票失敗後懸而未決的三項法案中，一項是《GENIUS 法案》，該法案上月在參議院獲得通過，並得到了部分民主黨人的支援。《GENIUS 法案》旨在對穩定幣進行監管。另一項《CLARITY 法案》將明確一項資產是由美國證交會作為證券監管，還是由商品期貨交易委員會 (CFTC) 作為商品監管的規則，第三項提案將阻止聯準會創建央行數位貨幣。
除上述三項加密貨幣法案外，眾議院未能通過程序性投票也影響到為五角大廈提供下一財年資金的法案。
在被稱為 「加密貨幣周」 的這段時間裡，相關規則投票的失敗，是眾議院共和黨人罕見地拒絕聽從川普指示的情況，至少暫時是這樣。
法案在國會闖關失敗後，與加密貨幣相關的股票應聲下跌，穩定幣公司 Circle 股價下跌逾 7%，Coinbase 下跌逾 4%，數位資產公司 MARA Holdings 股價亦跌逾 2%。
但到了周二晚間，這些反對者的態度轉變，也凸顯川普對共和黨的牢牢掌控。
TD Cowen 政策分析師 Jaret Seiberg 表示：「我們預期最快明天將有新一輪表決，若無法成行，恐將順延至下星期。」
Seiberg 還指出，《GENIUS 法案》料將闖關成功，主要因為川普明確支持該法案，即使共和黨內的自由黨團對於接受參院版本的法案心有不甘，但仍會順從總統意志。
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