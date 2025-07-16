鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-16 11:30

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三大加密貨幣法案國會卡關！川普白宮密會共和黨反對者施壓後 11位議員集體轉向（圖：Shutterstock）

美東時間周二 (16 日) 晚間，川普在 Truth Social 上寫道：「我正在橢圓形辦公室，與通過《GENIUS 法案》所需的 12 名國會議員中的 11 人會面，經過簡短討論，他們都同意在明天早上投票支援相關規則。」

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川普還說：「眾議院議長強生透過電話參加了會議，並期待儘早進行投票。我要感謝各位議員迅速而積極的回應。讓美國再次偉大！」

除上述三項加密貨幣法案外，眾議院未能通過程序性投票也影響到為五角大廈提供下一財年資金的法案。

在被稱為 「加密貨幣周」 的這段時間裡，相關規則投票的失敗，是眾議院共和黨人罕見地拒絕聽從川普指示的情況，至少暫時是這樣。

法案在國會闖關失敗後，與加密貨幣相關的股票應聲下跌，穩定幣公司 Circle 股價下跌逾 7%，Coinbase 下跌逾 4%，數位資產公司 MARA Holdings 股價亦跌逾 2%。

但到了周二晚間，這些反對者的態度轉變，也凸顯川普對共和黨的牢牢掌控。

TD Cowen 政策分析師 Jaret Seiberg 表示：「我們預期最快明天將有新一輪表決，若無法成行，恐將順延至下星期。」