黃仁勳鏈博會開講 提及11家中國公司
鉅亨網新聞中心
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 16 日出席北京鏈博會，罕見換上唐裝、秀出中文演講，並表示中國的開源人工智慧是全球進步的催化劑，演講前後共提及了 11 家中國公司，包括騰訊控股 (00700-HK) 、網易 (NTES-US) 、米哈遊、遊戲科學、字節跳動、DeepSeek、阿里巴巴 (09988-HK) 、美團 (03690-HK) 、MiniMax、百度 (09888-HK) (BIDU-US) 、小米集團 (01810-HK) 等。
黃仁勳表示，中國超快的創新能力由研究員和企業家創造，像 DeepSeek、騰訊、阿里巴巴、MiniMax、百度等模型的共享推動了全球人工智慧的發展和進步。
他並看好 AI 的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界。在未來十年中，工廠將由軟體和 AI 驅動，協調人機合作的機器人團隊，生產由 AI 主導的智慧產品。
黃仁勳指出，人工智慧正在改變每一個行業，這其中包括科學研究，也包括像中國的一些標誌性的平台，比如微信、支付寶，還包括路上行駛的自動駕駛汽車，以及人們手中的智能手機，這些都是人工智慧的力量，很期待 AI 在醫療影像診斷技術的應用，這將會改善全球的醫療保健能力。
他在鏈博會開幕式間隙接受採訪時透露，目前已經有很多 H20 晶片訂單。一些已經預訂 H20 晶片的企業，正在等待輝達正式發貨通知。
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