鉅亨網新聞中心 2025-07-16 15:55

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黃仁勳鏈博會開講 提及11家中國公司。(圖:shutterstock)

黃仁勳表示，中國超快的創新能力由研究員和企業家創造，像 DeepSeek、騰訊、阿里巴巴、MiniMax、百度等模型的共享推動了全球人工智慧的發展和進步。

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他並看好 AI 的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界。在未來十年中，工廠將由軟體和 AI 驅動，協調人機合作的機器人團隊，生產由 AI 主導的智慧產品。

黃仁勳指出，人工智慧正在改變每一個行業，這其中包括科學研究，也包括像中國的一些標誌性的平台，比如微信、支付寶，還包括路上行駛的自動駕駛汽車，以及人們手中的智能手機，這些都是人工智慧的力量，很期待 AI 在醫療影像診斷技術的應用，這將會改善全球的醫療保健能力。