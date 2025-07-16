鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-16 18:30

‌



美國總統川普宣布對銅進口課徵高達 50% 的關稅，遠超業界預期，儘管正式生效日期為 8 月 1 日，其對美國國內銅市的衝擊已提前顯現。市場需求正急劇萎縮，並對整個供應鏈造成顯著混亂與不確定性。

潛在50%關稅引爆美國銅市混亂：需求急劇萎縮、業者取消訂單(圖:shutterstock)

經銷商 RM-Metals 在關稅消息發布後，立即減少了 25% 的進口量並取消了部分訂單。該公司副總裁 Sam Desai 指出，客戶因對支付高額關稅「心存疑慮」而不願購買。因此，未取消的貨物預計將大量囤積在庫存中。這明確顯示，關稅已開始侵蝕銅在建築和製造業等領域的需求。

‌



市場數據也反映出這一異常現象。數月來，美國國內銅價（紐約期貨 / Comex）持續高於全球基準（倫敦價格）。今年以來，Comex 銅價已飆升 38%，遠超倫敦金屬交易所的 10% 漲幅。

同時，由於貿易商搶運套利，美國 Comex 認證倉庫的銅庫存已達七年新高。

然而，關稅細節的模糊性進一步加劇了市場的混亂。主要製造商如 Aviva Metals 已因此暫停部分交易。公司採購經理 Roger Deines 表示，目前尚不清楚關稅影響的產品範圍——究竟是純銅、銅合金，還是所有含銅產品都受影響，導致無法做出明確的商業決策。

Metals Associates 執行長 Charles Bareijsza 則已通知客戶，銅價將上漲，且成本預計會轉嫁給消費者，形容這是一個「非常混亂的時期」。

銅作為電力基礎設施中的關鍵材料，其導電性使其在能源轉型和數據中心擴張中扮演重要角色，因此市場的震盪影響廣泛，波及從住房、電信到電器和電腦晶片等經濟幾乎每個環節。

但目前尚不清楚流入美國銅產業的投資將以多快的速度開始，以及投資規模有多大。一些行業專家擔心，在此期間通膨將上升，這將迫使美國取消加徵的關稅。