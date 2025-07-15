銅關稅只是開始？市場憂黃金成川普關稅下一個目標 專家：不排除任何可能性
鉅亨網編譯陳韋廷
美國總統川普上周對多個地區和國家發送新的關稅函，並突然宣布對銅徵收進口關稅，市場避險情緒重新燃起，白銀 (XAGUSDOZ) 突破多年價格新高，黃金 (XAUUSDOZ) 、鉑金價格也出現小幅上漲，專家甚至認為市場不應排除黃金被加徵關稅的可能性。
世界黃金協會 (WGC) 北美首席市場策略師 Joe Cavatoni 表示，金價持續在每盎司 3300 美元附近盤整，顯示市場仍在等待聯準會利率跟貿易政策的明朗化，而美國上周突然將關稅大刀揮向銅礦也提醒投資人，黃金未來也可能出現類似的風險。
Cavatoni 指出，任何關鍵礦產、戰略礦產或對美國國防、能源等產業至關重要的金屬，都有可能被納入關稅政策中。本屆美國政府已經明確表示，解決對外國關鍵礦產或其他資產的依賴對他們至關重要。
Cavatoni 表示，目前推動黃金走勢的是動量和機會成本，若聯準會 (Fed) 在今年稍晚下調利率，金價將在短期內得到支撐，但想要突破當前的區間波動，市場必須看到一些真正的根本變化。
他強調，今年迄今黃金價格已經上漲近 26%，遠超預期的 8% 全年報酬率。「現在投資人應該觀望，直到獲得更大且更強力的訊號，了解經濟後的真正走向，聯準會如何行動，以及美元和美元資產的未來走勢，才能做出決定。」
此外，市場也應警惕黃金關稅出現的可能性。Cavatoni 說，WGC 收到的訊號是黃金仍主要被視為一種貨幣金屬，而非關鍵礦產。
Cavatoni 指出，黃金發揮作用的主要領域不在國防應用、電信應用等關鍵產業，更多的是在儲蓄方面，或是在成長、投資組合、央行儲備等方面。因此，黃金本質上是戰略礦產，但並非在本屆美國政府認定的關鍵礦產名單上，但黃金的國際實體流動確實存在一定問題，這也可能推動川普政府採取關稅措施。WGC 正密切關注金屬跨境運輸帶來的物流挑戰，以及潛在的關稅進展。
他也表示，黃金關稅在徵收細節上還無法確定，是否包括黃金的原料或成品，以批發價或進口價計算等等，都是值得商榷的問題，但從過去經驗來看，不到最後一步，一切都有可能。
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