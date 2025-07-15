銅關稅只是開始？市場憂黃金成川普關稅下一個目標 專家：不排除任何可能性

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-15 15:00

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銅關稅只是開始？市場憂黃金成下一個目標 專家：不排除任何可能性（圖：Shutterstock）

世界黃金協會 (WGC) 北美首席市場策略師 Joe Cavatoni 表示，金價持續在每盎司 3300 美元附近盤整，顯示市場仍在等待聯準會利率跟貿易政策的明朗化，而美國上周突然將關稅大刀揮向銅礦也提醒投資人，黃金未來也可能出現類似的風險。

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Cavatoni 指出，任何關鍵礦產、戰略礦產或對美國國防、能源等產業至關重要的金屬，都有可能被納入關稅政策中。本屆美國政府已經明確表示，解決對外國關鍵礦產或其他資產的依賴對他們至關重要。

Cavatoni 表示，目前推動黃金走勢的是動量和機會成本，若聯準會 (Fed) 在今年稍晚下調利率，金價將在短期內得到支撐，但想要突破當前的區間波動，市場必須看到一些真正的根本變化。

他強調，今年迄今黃金價格已經上漲近 26%，遠超預期的 8% 全年報酬率。「現在投資人應該觀望，直到獲得更大且更強力的訊號，了解經濟後的真正走向，聯準會如何行動，以及美元和美元資產的未來走勢，才能做出決定。」

此外，市場也應警惕黃金關稅出現的可能性。Cavatoni 說，WGC 收到的訊號是黃金仍主要被視為一種貨幣金屬，而非關鍵礦產。