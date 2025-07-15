鉅亨網新聞中心 2025-07-15 16:00

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新加坡主權財富基金淡馬錫控股（Temasek）公布最新數據，截至 2025 年 3 月 31 日，其淨投資組合價值達到 4340 億新元，創下新高，並在過去一年中驚人地增長了 450 億新元。這份亮眼的成績單不僅彰顯了淡馬錫強大的投資實力，也再次鞏固了其作為新加坡經濟「壓艙石」的重要地位。

不愧是新加坡經濟壓艙石！淡馬錫一年狂賺450億新元 聚焦四大趨勢。(圖:shutterstock)

淡馬錫表示，此次業績大幅增長主要歸功於兩大面向：

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1. 新加坡上市公司的強勁表現：其在新加坡投資的本土巨頭表現出色，為整體回報貢獻良多。

2. 全球直接投資的豐厚回報：在中國、美國和印度等地的直接投資也獲得了可觀的回報。

從短期績效來看，衡量表現的一年期股東總回報率高達 11.8%，遠高於上一財年的 1.6%，可謂是賺得盆滿缽滿。而從長期來看，其 20 年期股東總回報率也連續第二年穩定在 7%，展現了穩健的長期增長能力。

簡單來說，淨投資組合價值（Net Portfolio Value）是淡馬錫目前所有投資（包括上市和非上市資產）的總市值，減去所有負債後，真正屬於自己的「淨資產」。這項數據直觀地反映了淡馬錫的財富規模和增長狀況。

淡馬錫的投資組合多元且全球化，其「百寶箱」中包含了眾多知名企業：

新加坡本土巨頭（佔 41%）：包括大家耳熟能詳的星展銀行（DBS）、新加坡航空（SIA）和新電信（Singtel）等，這些公司構成了其投資組合的基石。

全球直接投資（佔 36%）：淡馬錫將資產投向了符合數位化、永續生活、未來消費和長壽趨勢的行業領導者。其中不乏知名企業，例如蝦皮 Shopee 的母公司 Sea 和全球投資巨頭貝萊德（BlackRock）。

從地理位置來看，新加坡仍然是淡馬錫最大的市場，佔其基礎資產的 27% 。美洲緊追在後，是第二大市場，佔 24%，對中國的投資曝險為 18%，歐洲、中東和非洲佔 12%，印度則佔 8%。

在過去一年中，淡馬錫的投資動作頻繁，總共投資了 520 億新元，同時脫售了 420 億新元的資產，實現了 100 億新元的淨投資。這些投資主要集中在以下四大結構性趨勢領域：

數位化（Digitisation）

永續生活（Sustainable Living）

未來消費（Future of Consumption）

長壽（Longer Lifespans）

這些趨勢不僅是全球經濟發展的熱點，也是淡馬錫未來增長的重要驅動力。