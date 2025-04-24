search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為71.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.69元，其中最高估值4.37元，最低估值3.3元，預估目標價為71.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.37(4.37)4.915.36
最低值3.3(3.3)3.94.4
平均值3.86(3.88)4.364.96
中位數3.69(3.77)4.34.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.83億81.36億86.69億
最低值74.40億76.64億79.44億
平均值76.44億79.56億83.04億
中位數76.63億79.76億83.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.591.623.634.023.76
營業收入71.88億83.75億86.80億79.67億78.28億

詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAS

相關行情

台股首頁我要存股
馬斯可59.32-3.43%

延伸閱讀


Empty