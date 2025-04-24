鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為71.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.69元，其中最高估值4.37元，最低估值3.3元，預估目標價為71.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.37(4.37)
|4.91
|5.36
|最低值
|3.3(3.3)
|3.9
|4.4
|平均值
|3.86(3.88)
|4.36
|4.96
|中位數
|3.69(3.77)
|4.3
|4.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.83億
|81.36億
|86.69億
|最低值
|74.40億
|76.64億
|79.44億
|平均值
|76.44億
|79.56億
|83.04億
|中位數
|76.63億
|79.76億
|83.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.59
|1.62
|3.63
|4.02
|3.76
|營業收入
|71.88億
|83.75億
|86.80億
|79.67億
|78.28億
詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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