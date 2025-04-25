鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可MAS-US的目標價調降至67.5元，幅度約4.93%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬斯可(MAS-US)提出目標價估值：中位數由71元下修至67.5元，調降幅度4.93%。其中最高估值88元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予馬斯可評價：積極樂觀11位、保持中立13位、保守悲觀1位。
馬斯可今(25日)收盤價為60.32元。近5日股價下跌4.93%，標普指數上漲3.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為71.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃(URI-US)EPS預估下修至43.1元，預估目標價為702.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.34元，預估目標價為26.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為33.50元
上一篇
下一篇