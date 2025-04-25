search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可MAS-US的目標價調降至67.5元，幅度約4.93%

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬斯可(MAS-US)提出目標價估值：中位數由71元下修至67.5元，調降幅度4.93%。其中最高估值88元，最低估值58元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予馬斯可評價：積極樂觀11位、保持中立13位、保守悲觀1位。

馬斯可今(25日)收盤價為60.32元。近5日股價下跌4.93%，標普指數上漲3.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MAS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
馬斯可60.321.69%

延伸閱讀


Empty