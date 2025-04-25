鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可MAS-US的目標價調降至67.5元，幅度約4.93%

綜合評級 - 共有25位分析師給予馬斯可評價：積極樂觀11位、保持中立13位、保守悲觀1位。

馬斯可今(25日)收盤價為60.32元。近5日股價下跌4.93%，標普指數上漲3.83%短期股價無明顯表現。