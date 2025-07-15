鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.64元，預估目標價為240.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.61元下修至-1.64元，其中最高估值0.35元，最低估值-3.17元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.35(0.35)
|6.36
|10.6
|13.15
|最低值
|-3.17(-3.17)
|2.3
|2.2
|6.14
|平均值
|-1.44(-1.42)
|3.88
|6.57
|9.43
|中位數
|-1.64(-1.61)
|3.94
|6.82
|8.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|880.92億
|1,033.91億
|1,174.72億
|1,228.58億
|最低值
|806.14億
|899.58億
|1,010.41億
|1,082.68億
|平均值
|846.13億
|972.77億
|1,082.41億
|1,172.12億
|中位數
|845.15億
|976.58億
|1,077.71億
|1,197.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-20.88
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|營業收入
|581.61億
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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