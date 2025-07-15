search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.64元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.61元下修至-1.64元，其中最高估值0.35元，最低估值-3.17元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.35(0.35)6.3610.613.15
最低值-3.17(-3.17)2.32.26.14
平均值-1.44(-1.42)3.886.579.43
中位數-1.64(-1.61)3.946.828.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值880.92億1,033.91億1,174.72億1,228.58億
最低值806.14億899.58億1,010.41億1,082.68億
平均值846.13億972.77億1,082.41億1,172.12億
中位數845.15億976.58億1,077.71億1,197.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-20.88-7.15-8.30-3.67-18.36
營業收入581.61億622.86億666.07億777.94億665.18億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBA

相關行情

台股首頁我要存股
波音230.51+1.62%

延伸閱讀



Empty