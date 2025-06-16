鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至90元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至90元，調升幅度5.88%。其中最高估值95元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Credo Technology Group Holding Ltd今(16日)收盤價為73.49元。近5日股價上漲5.88%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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