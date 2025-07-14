鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至-0.55元，預估目標價為33.50元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.56元上修至-0.55元，其中最高估值-0.44元，最低估值-0.77元，預估目標價為33.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.44(-0.44)
|1.25
|2.2
|1.97
|最低值
|-0.77(-0.77)
|-1.12
|-0.15
|0.55
|平均值
|-0.57(-0.58)
|0.1
|0.85
|1.31
|中位數
|-0.55(-0.56)
|0.1
|0.47
|1.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.38億
|7.66億
|10.16億
|11.44億
|最低值
|2.20億
|3.46億
|5.22億
|7.97億
|平均值
|2.71億
|5.33億
|6.38億
|9.70億
|中位數
|2.42億
|4.89億
|5.35億
|9.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.27
|0.73
|1.52
|0.14
|-0.57
|營業收入
|1.34億
|3.32億
|5.28億
|2.53億
|2.04億
詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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