鉅亨網新聞中心 2025-07-14 21:00

‌



經過三個月的震盪回升，美股已從 4 月的大幅拋售中重返歷史新高。隨著新一輪財報季的序幕拉開，市場交易員正密切關注美國企業的「成績單」能否匹配當前股市所定價的樂觀情緒。儘管整體獲利預期偏低，但人工智慧（AI）領域的大筆投資與個股走勢分化，預示著這將是一個充滿挑戰與機會的財報季。

「解放日」後美股首個財報季登場 市場關注5大看點。(圖:shutterstock)

華爾街普遍預期，即將到來的財報季將是自 2023 年中期以來最為疲軟的一季。彭博情報數據顯示，分析師預計標準普爾 500 指數成分股公司第二季獲利年增率僅為 2.5%，其中 11 個板塊中有 6 個預計將出現利潤下滑。此外，該指數的全年成長預期已從 4 月初的 9.4% 下調至 7.1%。

‌



然而，較低的預期反而為企業創造了更容易實現超預期表現的空間。彭博情報策略師吉娜 Gina Martin Adams 和 Wendy Soong 指出，從近期企業發布的指引來看，公司很可能輕鬆超越這些保守預期。

嘉信理財高級投資策略師 Kevin Gordon 也表示：「預期門檻現在非常低，這當然讓企業更容易超預期，但我認為重點將是毛利率，尤其是如果關稅壓力存在，理應在毛利率上體現出來。」

本週，財報季將由摩根大通、花旗集團、貝萊德等金融巨頭率先揭開序幕，隨後 Netflix 等重量級企業也將陸續跟進。

貿易戰影響尚未顯現

儘管貿易戰曾被預期會擾亂供應鏈並推高成本，進而拖累美國企業獲利，但目前來看，其影響尚未完全顯現。美國銀行分析師 Andrew Obin 近期牽頭的行業調查顯示，目前尚無明顯證據表明關稅導致需求大幅萎縮。

不過，分析師預計標準普爾 500 指數成分股企業的淨利潤率，將降至 2024 年第一季以來的最低水準，結束了連續五個季度的攀升。儘管這一下降可能是暫時的，計算顯示利潤率將在下一季及至少 2026 年底回升。為實現這一預期，企業可能需要進一步削減成本或加速人工智慧的應用。

科技巨頭仍大舉投資 AI 領域



在全球貿易局勢和宏觀經濟不確定性的背景下，美國科技巨頭在 AI 產品研發上的大筆支出並未停止。彭博分析師平均預期顯示，微軟、Meta、亞馬遜和 Alphabet 等公司預計到 2026 財年的資本支出將達到約 3,370 億美元，高於目前財年的 3,110 億美元。

標準普爾 500 指數成分股公司的獲利增長，仍主要來自被視為 AI 進步主要受益者的大型科技公司。所謂的「七大科技巨頭」預計第二季獲利將成長 14%；若剔除這些公司，標準普爾 500 指數 4-6 月的獲利預計將微降 0.1%。

貝萊德基礎股票技術集團主管 Tony Kim 強調：「AI 不只是一個流行詞，而是最持久、最主導的主題。這些股票估值不算過高，漲勢還能延續很久。」

貝萊德數據顯示，微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta 等 AI「超大規模玩家」第一季支出已超過 800 億美元，並將 2025 年資本支出指引集體上調至 3,000 億美元。

個股走勢分化程度近年罕見



當前美股個股走勢分化程度達到了近年罕見的水準。彭博數據顯示，標準普爾 500 指數成分股未來一個月的預期相關性指數僅為 0.12，過去 10 年中，該指數低於此水準的時間僅佔 3.2%。

摩根士丹利財富管理部門首席投資長 Lisa Shalett 表示：「有不錯的賺錢機會，但必須做個股精選。」她建議客戶關注有望超盈利及現金流預期的企業，特別提到能源、金融及部分醫療健康板塊的股票，這些板塊可能受益於川普簽署的標誌性預算法案。

Shalet 強調：「現在是腳踏實地的時候，這是一個對部分股票有利，但並非所有股票都有利的市場。」

歐洲企業獲利預期遭下調

與美國市場形成對比的是，歐洲企業的盈利預期正遭受下調。花旗集團指數顯示，自 3 月中旬以來，歐洲企業獲利下修次數持續超過調高次數。

高盛策略師指出，受影響的主要是受關稅衝擊的汽車製造商、礦業公司以及國防類股，利潤率壓縮是預期下調的主要原因。

法國巴黎銀行 Markets 360 歐洲股票衍生品策略主管 Georges Debbas 認為：「分析師下調獲利預期意味著企業超預期的門檻很低，只要企業不暗示下半年業績慘淡，財報就應好季。」市場也將關注歐元走強對歐洲出口企業獲利的影響，今年歐元兌美元匯率已升值 13%，有望創下 2017 年以來最高年度漲幅。

美元走弱是利多

另一方面，川普貿易政策的不確定性以及他對聯準會降息的推動，削弱了美元走勢，這對美國出口企業而言是個好消息。