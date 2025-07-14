鉅亨網編輯林羿君 2025-07-14 05:20

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雖然金融市場對美國關稅威脅越來越不敏感，但在川普總統宣布對歐盟和墨西哥自 8 月 1 日起徵收 30% 關祱後，週一 (14 日) 開盤將迎來考驗。

川普周末對關稅的突襲 挑戰市場韌性。(圖:shutterstock)

川普不斷升級貿易措施，宣稱也將對加拿大、巴西、阿爾及利亞等更多國家加徵關祱，邀請貿易夥伴進一步談判。儘管摩根大通執行長戴蒙警告市場不應自滿，但投資人目前的表現，似乎仍寄望於這位美國總統會讓步，畢竟川普政府的立場曾 180 度大轉彎。

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Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示，投資人不應賭定川普對歐盟商品徵收 30% 關祱的威脅，只是虛張聲勢。此一關稅水準具有懲罰性，但對歐盟的傷害可能比對美國更大，因此時間緊迫。

雪梨時間凌晨 5 點外匯市場恢復交易時，將更早反映全球風險偏好所受影響。本月歐元兌美元匯率觸及 2021 年以來最高點，因投資人看好歐元區相對成長前景；同時，7 月 9 日墨西哥比索兌美元匯率創下 18.5525 的一年新高。

此外，白宮新闢戰線，對聯準會 (Fed) 主席鮑爾主導的 Fed 總部昂貴翻新工程提出批評，部分政府官員甚至試圖推動將鮑爾從聯準會理事會除名，這起事件也可能在本周初對市場造成壓力。

德意志銀行策略師 George Saravelos 斯表示，鮑爾可能被解職是重大且被低估的風險，可能引發美元和美國公債拋售。

Saravelos 指出，「如果川普強行將鮑爾趕下台，未來 24 小時內，美元貿易加權匯率可能至少下跌 3% 至 4%，固定收益資產也會下跌 30 至 40 個基點。」

他在報告中指出，美元和債券將長期面臨風險溢價，此外投資者可能會對聯準會與其他央行互換額度的政治化風險感到擔憂。

關稅行動

川普第二任期內反覆無常的關祱行動，一直讓金融市場難以評估其影響。儘管市場在 4 月 2 日「解放日」 聲明發佈時拋售風險資產甚至美國國債，但隨著總統推遲多項威脅中的徵稅措施，這些波動幾乎已全部逆轉。

歐盟先前一直試圖與美國達成臨時協議以避免更高關祱，但川普的信件打破了布魯塞爾近期的樂觀情緒。不過，這位美國總統仍為進一步調整留有餘地。

Jacobsen 表示，「正如往常，有許多條件與條款可能使這些稅率降低，這大概就是為什麼市場對關稅言論不太喜歡，但也沒有感到恐慌。」

即使川普表示 8 月 1 日將是最後期限，市場反應仍認為該日期可能仍有談判空間。在週五，川普加大貿易攻勢時，股市從歷史高點下跌，顯示出一些謹慎跡象，而美元則創下自 2 月以來最強的一週。