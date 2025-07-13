台積電17日法說登場 外資聚焦六大議題

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-13 12:07

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

法人預期，儘管 AI 與高效能運算 (HPC) 需求持續強勁，但受新台幣大幅升值影響，第二季毛利率與營益率恐落在財測低標，單季獲利恐與上季持平甚至小幅衰退，不過仍可望創下歷年同期新高。

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台積電曾估算，新台幣每升值 1% 將拉低毛利率、營益率各 0.4 個百分點，法人推估，第二季平均匯率約 30.84 元兌 1 美元，與公司原財測假設的 32.5 元落差逾 5%，毛利率可能因此下滑 2 個百分點，營益率也恐跌破 46%。

法人看好，隨著智慧型手機進入備貨旺季，相關手機處理器需求增加，加上輝達 (NVDA-US) 新一代 AI 晶片與雲端大廠自研 ASIC 逐步進入量產，台積電第三季美元營收可望季增 4% 至 6%。

法人也預估，由於台積電 2 奈米製程下半年進入量產，初期良率仍在調整中，恐稀釋毛利率表現，加上匯率干擾，台積電全年毛利率恐從原本 58% 下修至 55%。

針對先進封裝，外資看好，在 AI 驅動下，CoWoS 先進封裝需求強勁，預估至 2025 年底月產能可達 7 萬片，2026 年仍將持續成長，挑戰 11 至 12 萬片，SoIC 產能也同步擴張。