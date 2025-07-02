〈力積奪納微大單〉台積電傳停產GaN 晶圓五廠將轉做先進封裝

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-02 14:36

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (2) 日傳出，為專注在高成長市場，有意淡出氮化鎵 (GaN) 市場，其所在的晶圓五廠僅支援至 2027 年 7 月 1 日，之後將改做先進封裝使用，業界看好，由於廠房、無塵室都是現成，有助台積電縮短擴充先進封裝產能的時間，對此截稿前尚未取得台積電回應。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電先進製程、先進封裝技術相輔相成，在 AI 晶片領域打遍天下無敵手，幾乎所有 AI 雲端晶片業者都與台積電合作，更讓 CoWoS 產能供不應求，帶動台積電買廠、擴產動作頻頻，現階段隨著 AI 從雲端往終端應用擴散，更刺激 WMCM 等新一代封裝需求。

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為滿足客戶訂單，台積電近期已陸續縮減在成熟製程的資源，除了將機台、設備出售給世界先進 (5347-TW)，也將原先的 8 吋與 6 吋廠四合一，藉此將資源集中在先進製程與先進封裝領域，此次傳出關閉的晶圓五廠即是四合一的其中之一。

據了解，台積電近兩年才剛進行氮化鎵產能擴充，現階段 6 吋月產能約 3 至 4 千片，主要客戶包括納微半導體 (Navitas)(NVTS-US) 、碇基等相關業者，尤以 Navitas 佔據最多。

針對 Navitas 為何不選擇台積電旗下世界 (5347-TW) 做為合作夥伴，業界認為，台積電、力積電等技術都是矽基氮化鎵 (GaN on Si)，雙方技術雷同，而世界技術為 GaN on QST，不論是成本、難度都較高，Navitas 也決定將產品交給同技術的力積電。