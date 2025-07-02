〈力積奪納微大單〉台積電傳停產GaN 晶圓五廠將轉做先進封裝
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (2) 日傳出，為專注在高成長市場，有意淡出氮化鎵 (GaN) 市場，其所在的晶圓五廠僅支援至 2027 年 7 月 1 日，之後將改做先進封裝使用，業界看好，由於廠房、無塵室都是現成，有助台積電縮短擴充先進封裝產能的時間，對此截稿前尚未取得台積電回應。
台積電先進製程、先進封裝技術相輔相成，在 AI 晶片領域打遍天下無敵手，幾乎所有 AI 雲端晶片業者都與台積電合作，更讓 CoWoS 產能供不應求，帶動台積電買廠、擴產動作頻頻，現階段隨著 AI 從雲端往終端應用擴散，更刺激 WMCM 等新一代封裝需求。
為滿足客戶訂單，台積電近期已陸續縮減在成熟製程的資源，除了將機台、設備出售給世界先進 (5347-TW)，也將原先的 8 吋與 6 吋廠四合一，藉此將資源集中在先進製程與先進封裝領域，此次傳出關閉的晶圓五廠即是四合一的其中之一。
據了解，台積電近兩年才剛進行氮化鎵產能擴充，現階段 6 吋月產能約 3 至 4 千片，主要客戶包括納微半導體 (Navitas)(NVTS-US) 、碇基等相關業者，尤以 Navitas 佔據最多。
業界估算，Navitas 一個月投片量就佔台積電氮化鎵產能的一半甚至超過，是台積電在氮化鎵的最大客戶，但隨著台積電有意淡出氮化鎵布局，Navitas 也轉向與力積電 (6770-TW) 合作，力積電也成台積電退出氮化鎵市場的最大受惠者。
針對 Navitas 為何不選擇台積電旗下世界 (5347-TW) 做為合作夥伴，業界認為，台積電、力積電等技術都是矽基氮化鎵 (GaN on Si)，雙方技術雷同，而世界技術為 GaN on QST，不論是成本、難度都較高，Navitas 也決定將產品交給同技術的力積電。
值得注意的是，GaN 正逐步由 6 吋轉向 8 吋發展，除了 Navitas 外，碇基背後由四大股東支持，包括中美晶 (5483-TW)、力智 (6719-TW)、台達電 (2308-TW) 與 ROHM，也有意改採 8 吋製程生產，未來碇基會選擇何種技術與供應商也讓外界高度關注。
- 以伊衝突看懂局勢，掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 外資看旺台積電AI晶片業務 2027年營收上看460億美元
- 〈力積奪納微大單〉搶輝達AI電源商機 最快今年Q4完成認證
- 〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 急拉90點黑翻紅漲24點收22577點
- 英特爾執行長陳立武考慮不再推銷18A！轉攻14A搶救代工業務
下一篇