富可敵國！4兆美元輝達 超越英法德等國股票市值
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 10 日成為全球首家收盤市值突破 4 兆美元的公司，德意志銀行的研究報告顯示，這一里程碑式的關卡，相當於全球國內生產毛額（GDP）3.6%，超越英國（3.2%）、法國（3.1%）和德國（2.8%）整個股票市場市值佔全球 GDP 的比重。
作為對比，輝達過去 12 個月的收益僅佔當前全球 GDP 的 0.07%，員工數量約佔全球人口 0.0004%。
最新數據顯示，輝達執行長黃仁勳的身價達到 1,440 億美元，超越「股神」巴菲特的 1,430 億美元。依據彭博億萬富豪排行榜，如今黃仁勳位居全球第九大富豪。
美股周五（11 日）收盤，輝達股價漲 0.50%，最新市值報 4.02 兆美元，再創收盤新高。
目前輝達市值穩居全球第一，微軟 (MSFT-US) 、蘋果 (AAPL-US) 分別以 3.74 兆美元、3.15 兆美元位居第二、三名。
由於投資人看好輝達在人工智慧（AI）領域的領頭羊地位，加上輝達 GPU 為大型語言模型提供關鍵運算能力，黃仁勳身價因此水漲船高。
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