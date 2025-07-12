王毅談中美外長會談：加強接觸、防止誤判

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-12 16:31

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周六（12 日）在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會期間應詢向記者介紹中美外長會晤情況，他強調雙方要加強接觸，防止誤判。

中國外長王毅。（圖：Shutterstock）

王毅表示，在多邊場合舉辦雙邊會見，這是國際習慣做法。吉隆坡召開的系列外長會為中美接觸提供了一個平台。雙方都意識到中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，事關兩國、影響全球。

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王毅說，中美官員既然要會晤，就要認真嚴肅地談，就要本著對兩國人民、對世界、對歷史負責的態度坦誠交流。

王毅提到，雙方的一個共同著眼點，就是要把兩國元首達成的重要共識，真正變成具體政策和實際行動。這樣才能像中國國家主席習近平所說那樣，確保中美兩艘巨輪不偏航、不失速，更不能相撞。

王毅稱，這次會晤具建設性，雙方本著相互尊重的精神展開平等對話。中方全面闡述對中美關係的原則立場，相信增進了美方對中方的了解，也為兩國外交團隊下一步交往鋪路。