鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至3.98元，預估目標價為43.00元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.12元下修至3.98元，其中最高估值5.17元，最低估值3元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.17(5.17)
|6.87
|8.95
|4.95
|最低值
|3(3)
|2.11
|3.82
|3.99
|平均值
|3.98(3.99)
|4.37
|5.53
|4.58
|中位數
|3.98(4.12)
|4.34
|4.94
|4.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|175.89億
|184.44億
|198.03億
|176.73億
|最低值
|161.48億
|151.77億
|170.58億
|176.73億
|平均值
|167.71億
|169.84億
|180.26億
|176.73億
|中位數
|168.94億
|170.38億
|176.22億
|176.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.12
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|營業收入
|43.51億
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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