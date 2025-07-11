鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為63.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.57元，其中最高估值6.5元，最低估值4.72元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.5(6.5)
|7.98
|9.58
|8.96
|最低值
|4.72(4.53)
|5.16
|6.14
|8.93
|平均值
|5.57(5.38)
|6.71
|7.63
|8.95
|中位數
|5.57(5.32)
|6.76
|7.45
|8.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|584.02億
|627.51億
|653.54億
|659.80億
|最低值
|570.53億
|590.84億
|620.25億
|659.80億
|平均值
|577.40億
|611.07億
|640.79億
|659.80億
|中位數
|578.43億
|611.32億
|644.83億
|659.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.49
|0.44
|2.06
|7.17
|5.33
|營業收入
|170.95億
|298.99億
|505.82億
|580.48億
|616.43億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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