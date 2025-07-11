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鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為63.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.57元，其中最高估值6.5元，最低估值4.72元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.5(6.5)7.989.588.96
最低值4.72(4.53)5.166.148.93
平均值5.57(5.38)6.717.638.95
中位數5.57(5.32)6.767.458.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值584.02億627.51億653.54億659.80億
最低值570.53億590.84億620.25億659.80億
平均值577.40億611.07億640.79億659.80億
中位數578.43億611.32億644.83億659.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.490.442.067.175.33
營業收入170.95億298.99億505.82億580.48億616.43億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAL

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