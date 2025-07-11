〈街口股權糾紛〉街口支付：力拚2026損益兩平 今年無增資計畫

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-11 16:46

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街口支付母公司街口金融科技與泰山爆出股權糾紛，遭法院執行查封，街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄今 (11) 日召開記者會對外澄清，強調用戶資金 100% 信託保障，金流一切正常，預計 2026 年就會達到損益兩平目標，今年底前暫無進一步增資計畫。

街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄今 (11) 日召開記者會澄清。(鉅亨網記者陳于晴攝)

依照主管機關規定，電支業者營業累計虧損不得超過實收資本額的二分之一，若超過則需進行增資。

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梅驊表示，台灣電子支付是非常不容易經營的事業，需要龐大資金挹注，過去面臨增資時，都是由母公司向主管機關提出計畫，並由主管機關進行審核。

事實上，街口支付 6 月營收創下歷史新高紀錄，按照預定計畫，預計明 (2026) 年達到損益兩平，原則上，今年底之前不會有增資相關規劃。

范庭甄補充，截至今年 6 月底，街口支付淨值將近 4 億元，離二分之一門檻尚有一大段差距。從去年開始，街口支付就很注意虧損情形，努力往損益兩平方向邁進。

街口支付目前擁有約 681 萬名用戶，根據統計，5 月代理收付實質交易款項金額 62.23 億元，支付款項餘額 45.26 億元。

外界關注，近期用戶大量提領是否影響到支付款項餘額？范庭甄表示，每日資金動態流入流出，金額相當大，代理收付款項餘額仍在 40 億元左右，預期不會有太大影響。

主管機關是否有來關切營運狀況，對此，范庭甄表示，今天早上確實有跟金管會通話，主管機關希望公司盡快向媒體、社會大眾說明款項保障，以及電支日常運作都很正常，後續也會跟主管機關繼續討論，進一步化解疑慮。