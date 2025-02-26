昕力資*推出digiFlexis企業流程管理平台 強攻數位轉型市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-26 18:35

‌



軟體廠昕力資訊 (7781-TW) 今 (26) 日發表新一代企業流程管理平台（BPM）- digiFlexis，整合「人、文件、流程」三大 BPM 核心功能，並導入 No-Code 設計理念，讓企業無需仰賴 IT 團隊即可快速建置業務流程，協助企業打造新生代高效能的數位化工作環境。

digiFlexis 一改坊間 BPM 系統的缺點，能兼顧「人、文件、流程」三大管理核心，並打造適合各種規模的企業採用的平台，能因應企業不同流程的需求，組織不同單位間人員協作，快速加入相對應的審核角色，進而改善企業因缺乏彈性而產生資訊斷點的狀況，也具備開放式 API 支援，無縫整合原本的 ERP、CRM 等企業系統，讓公司員工快速上手、無縫銜接。

‌



透過直覺式拖曳操作，使用者可快速建立動態表單與審核流程，無須技術背景即可輕鬆上手。更重要的是，所有審核關卡均可靈活調整，系統更全面相容 AWS、GCP、Azure 雲端環境，協助企業在日益競爭的市場中保持靈活性與效率，同時確保資訊安全與系統穩定性。

為展現產品創新精神，昕力資訊同步發表 DigiLism 全新的企業應用軟體系列識別系統，系列名稱也一併由原本的 DigiFusion 改為 DigiLism， 以傳遞更清晰的設計理念，並將 digiFlexis 納入產品家族，加上原有的 digiRunner API 管理平台、digiLogs 日誌管理平台、digiMars 大數據管理服務，全方位的產品藍圖充分展現 DigiLism 數位化的核心理念與思維模式。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，在全球化與數位化的雙重挑戰下，企業必須持續調整經營腳步以因應環境變化，透過整合人員協作、文件管理與流程自動化，昕力資訊期待能為企業打造更高效、更敏捷的營運模式。」