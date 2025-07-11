鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-11 15:44

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傑昇通信發布 6 月台灣手機降價統計顯示，三星 Galaxy Z Fold6 以單月降價 6000 元、累積降價 14898 元成為月降價及總降價雙冠王。6 月降價榜涵蓋七大品牌共 15 款機型，整體總降幅介於 11% 至 34% 之間，單月降幅則落在 5% 至 18%。

台灣手機市場6月價格戰激烈 三星Galaxy Z Fold6單月降6000元最多。(圖：shutterstock)

三星 Galaxy Z Fold6 因新舊交替壓力與摺疊機競爭加劇，價格調整幅度最為顯著，原廠建議售價 70888 元，6 月底售價降至 55990 元，累積降幅超過 2 萬元；在降幅比例方面，realme 14 5G 以 18% 的月降幅居冠，單月價差 1800 元。該機型主打 AI 影像處理與長效續航，定位萬元出頭的中階市場，透過價格調整維持競爭力。

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總降幅冠軍則由 POCO F6 Pro 奪得，上市至今累積下跌 34%。該機型原價 17999 元，目前售價 11890 元，降幅超過 6000 元，顯示已進入產品銷售週期尾聲。

市場觀察顯示，本月降價榜以 realme 與 POCO 機型最為密集，積極搶攻中階市場。三星除摺疊機外，Galaxy S25 Edge 亦降價 4400 元，累積降幅超過萬元，展現品牌為保市占率的價格彈性策略。

而在降價榜上未見任何 iPhone 機型，顯示蘋果產品價格相對穩定，傑昇通信分析，消費者多觀望秋季即將發表的 iPhone 17 系列，現有產品線價格維持穩定。