〈焦點股〉美超微將投資歐洲 麗臺可望受惠漲逾半根停板
鉅亨網記者吳承諦 台北
美國 AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 執行長梁見後，日前出席法國巴黎 Raise 高峰會，表示將在歐洲擴大投資，市場看好伺服器供應鏈之一的麗臺 (2465-TW) 可望受惠，今 (11) 日攻上 62.5 元，隨後漲幅收斂。
梁見後在巴黎 Raise 高峰會接受訪問時強調，歐洲 AI 需求正快速成長，美超微已計畫在歐洲增加投資，包括製造業務在內。他認為 AI 需求是全球性的，未來幾年還會持續成長，美超微的營運成長依然強勁。
麗臺作為美超微 AI 伺服器供應鏈，隨著美超微前進歐洲啟動 AI 大投資，相關供應鏈廠商有望受惠於歐洲地區 AI 基礎建設投資熱潮。
另外，麗臺去年起出售遊戲、大數據及生醫部門後，營運費用顯著降低，加上 NVIDIA 新品 DGX Spark 及 RTX PRO 6000 下半年開始出貨，法人看好將帶動業績回升。
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