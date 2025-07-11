〈焦點股〉美超微將投資歐洲 麗臺可望受惠漲逾半根停板

美國 AI 伺服器大廠美超微 ( SMCI-US ) 執行長梁見後，日前出席法國巴黎 Raise 高峰會，表示將在歐洲擴大投資，市場看好伺服器供應鏈之一的麗臺 ( 2465-TW ) 可望受惠，今 (11) 日攻上 62.5 元，隨後漲幅收斂。

梁見後在巴黎 Raise 高峰會接受訪問時強調，歐洲 AI 需求正快速成長，美超微已計畫在歐洲增加投資，包括製造業務在內。他認為 AI 需求是全球性的，未來幾年還會持續成長，美超微的營運成長依然強勁。