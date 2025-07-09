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華碩6月營收685.7億元創13年來新高 下半年伺服器、PC展望亮眼

鉅亨網記者吳承諦 台北


PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收為 685.7 億元，受惠於 AI 伺服器、電競產品出貨走強，呈年月雙增，更創 13 年以來新高；累計上半年營收 3,357 億元、年增 25.92%；法人預期，華碩在 AI PC、電競 PC、GB200 伺服器挹注下，第三季可望走強。

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華碩6月營收685.7億元創13年來新高 下半年伺服器、PC展望亮眼。(圖：shutterstock)

華碩集團 6 月營收 685.7 億元，月增 8.5%、年增 17.3%。第 2 季集團營收 1880 億元，季增 30.1%、年增 30%；累計上半年集團營收達 3,357 億元、年增 25.9%。


展望下半年，華碩將密集推出新品搶攻市場。公司預計 7 月 22 日至 23 日推出 Ascent GX10 個人 AI 超級電腦，隨後將陸續發表電競筆電、AI PC 新品，以及與微軟合作的電競掌機 ROG Xbox Ally，加上 GB200 伺服器、板卡產品前景看好，法人看好下半年營運可望持續走強。

 

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華碩PC伺服器營收

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