華碩6月營收685.7億元創13年來新高 下半年伺服器、PC展望亮眼

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收為 685.7 億元，受惠於 AI 伺服器、電競產品出貨走強，呈年月雙增，更創 13 年以來新高；累計上半年營收 3,357 億元、年增 25.92%；法人預期，華碩在 AI PC、電競 PC、GB200 伺服器挹注下，第三季可望走強。