巴西：將退回川普加稅信函 召見美國臨時代辦

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-11 08:03

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針對美國總統川普宣稱將自 8 月 1 日起對巴西商品徵收 50% 關稅，巴西農業和畜牧業部長法瓦羅周四（10 日）表示，美國政府對巴西出口產品徵收 50% 關稅是不正當舉措，巴西將著眼於中東、南亞等具有巨大消費潛力的市場，這些市場可以成為巴西出口的替代選項。

巴西稱將退回川普加稅信函，召見美國臨時代辦。（圖：Shutterstock）

當地時間 9 日，巴西政府說，已告知美國大使館，將退回川普當天發送的信函，並決定召見美國駐巴西臨時代辦埃斯科瓦爾，要求其對信函中關於巴西前總統博索納羅的部分作出解釋。

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川普 9 日對外發布致巴西總統盧拉的信函，除了威脅將對進口自巴西的產品徵收 50% 關稅，他還在信函中宣稱：「盧拉正在對巴西前總統博索納羅展開政治迫害，應立即停止」。

巴西總統盧拉 9 日對此表示，巴西不會接受被任何人控制，對於美國單方面宣布提高巴西出口產品的關稅，巴西將予以回應。

博索納羅目前正在接受巴西最高法院的調查。博索納羅在 2022 年 10 月舉行的總統選舉中落敗。2023 年 1 月 8 日，部分博索納羅支持者闖入巴西國會、總統府和聯邦最高法院，造成嚴重破壞。