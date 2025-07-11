鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-11 11:26

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白宮管理及預算辦公室總監沃特 (Russell Vought) 砲轟聯準會主席鮑爾「對聯準會嚴重管理不擅」，並暗示鮑爾在聯準會大樓昂貴且浮誇的翻新工程上誤導國會。沃特這番猛烈抨擊，為川普對鮑爾的撻伐開闢了新戰線。

白宮新闢戰線！砲轟鮑爾「管理不善」Fed大樓翻修太奢華。(圖:shutterstock)

沃特在社群媒體平台 X 上發文指出，聯準會總部每平方英尺的翻修成本高達 1923 美元，是翻修普通聯邦歷史建築成本的兩倍。他甚至諷刺地表示，以今天的美元計算，翻修凡爾賽宮也僅需 30 億美元，凸顯聯準會工程的「浮誇」。

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沃特還公開了他致聯準會主席鮑爾的一封信，信中直接引用了鮑爾 6 月 25 日在參議院銀行委員會的證詞。信中表達了「總統對你管理聯準會系統深感不安」，並指責鮑爾「非但沒有試圖糾正聯準會的財政方向，反而一意孤行地對華盛頓特區的總部進行了浮誇的翻修」。

信中列舉了該項目計劃中的多項「奢華」設施，包括屋頂露台花園、VIP 私人餐廳和電梯、水景及優質大理石等。然而，鮑爾在證詞中堅稱，翻修方案中「沒有 VIP 餐廳、沒有新的大理石、沒有專用電梯、沒有新的水景、沒有蜂巢，也沒有屋頂露台花園。」

鮑爾的證詞隨即引發了沃特對該項目是否符合《國家首都地區規劃法案》（NCPC）的嚴重質疑。

該法案明確要求聯準會總部翻修等項目，必須獲得國家首都規劃委員會（NCPC）的批准。沃特認為，如果該項目在主要設計元素方面與已批准的計劃不符，將使其超出 NCPC 的審批範圍，從而違反法案。他要求聯準會立即停止施工，並在繼續推進前重新獲得 NCPC 的批准。

沃特還在信中向鮑爾提出了 11 個關於翻新工程的具體問題，要求其在 7 個工作天內回答，內容涵蓋翻修工程是否經過 NCPC 的完整審批、各項配置是否存在以及資金來源是否合理等關鍵問題。

此次爭議也與川普近期對鮑爾的頻繁批評不謀而合。川普曾多次呼籲鮑威爾降息，並表示如果國會調查聯準會主席，他將「同意」。