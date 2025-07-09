鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託NTRS-US的目標價調升至114.5元，幅度約6.02%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對北方信託(NTRS-US)提出目標價估值：中位數由108元上修至114.5元，調升幅度6.02%。其中最高估值133元，最低估值97.5元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予北方信託評價：積極樂觀2位、保持中立10位、保守悲觀5位。
北方信託今(9日)收盤價為125.96元。近5日股價下跌6.02%，標普指數上漲0.44%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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