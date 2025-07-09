鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至8.2元，預估目標價為116.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對北方信託(NTRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.01元上修至8.2元，其中最高估值8.71元，最低估值7.75元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.71(8.71)
|9.61
|10.89
|最低值
|7.75(7.75)
|7.97
|8.65
|平均值
|8.17(8.16)
|8.78
|9.43
|中位數
|8.2(8.01)
|8.7
|9.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.44億
|84.24億
|88.46億
|最低值
|75.52億
|80.26億
|84.14億
|平均值
|78.78億
|81.70億
|85.68億
|中位數
|78.91億
|81.34億
|85.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.46
|7.14
|6.14
|5.08
|9.77
|營業收入
|63.13億
|65.08億
|77.77億
|121.36億
|159.09億
詳細資訊請看美股內頁：
北方信託(NTRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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