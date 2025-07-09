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鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至8.2元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對北方信託(NTRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.01元上修至8.2元，其中最高估值8.71元，最低估值7.75元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.71(8.71)9.6110.89
最低值7.75(7.75)7.978.65
平均值8.17(8.16)8.789.43
中位數8.2(8.01)8.79.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值80.44億84.24億88.46億
最低值75.52億80.26億84.14億
平均值78.78億81.70億85.68億
中位數78.91億81.34億85.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.467.146.145.089.77
營業收入63.13億65.08億77.77億121.36億159.09億

詳細資訊請看美股內頁：
北方信託(NTRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTRS

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