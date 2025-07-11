AI監管戰開打！歐盟推自願準則 違規企業最高罰全球營收7%
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周四 (10 日) 報導，歐盟發布通用型 AI 自願行為準則最終版本，旨在協助企業遵守即將於 8 月 2 日生效的 AI 法案。違反法規的企業將面臨最高全球年營收 7% 的罰款，OpenAI 和 Google 表示正在評估是否簽署。
這項準則由 13 名獨立專家制定，蒐集超過 1,000 家中小企業、學者、民間團體和大型語言模型供應商的意見。歐盟執委會表示，該準則現在需要執委會和 27 個成員國審查並決定是否背書。企業隨後可選擇簽署這項準則，有助於遵守歐盟廣泛的 AI 法規。
歐盟議會去年通過 AI 法案，通用型 AI 相關規定將於 8 月 2 日對企業生效。該準則包含安全指引、版權保護和透明度要求。
科技巨頭態度謹慎
簽署準則的企業可享有較少的行政程序負擔，並更容易證明符合 AI 法案要求。歐盟執行副主席 Henna Virkkunen 表示，簽署準則能確保明確的合規路徑。
OpenAI 發言人表示，這家 ChatGPT 開發商正在審查準則，決定是否簽署。Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 發言人則說，公司將審查準則，「歐洲人應該能夠獲得一流、安全的 AI 模型，以及促進創新和投資的環境」。
業界要求延後執法
不過，歐盟監管 AI 的行動引起美國政府與歐洲商界領袖的批評。包括 Mistral AI、艾司摩爾 (ASML-US)、法國巴黎銀行(BNP-US) 與空中巴士 (EADSY-US) 在內的歐洲企業執行長，最近要求執委會延後執法，稱重疊複雜的法規阻礙歐盟在 AI 領域取得領導地位。
今年稍早，美國副總統萬斯 (JD Vance) 在巴黎 AI 峰會上告訴各國領袖，「過度監管 AI 部門可能會扼殺一個正在起飛的變革性產業」。
歐盟加碼 AI 投資
面對 AI 發展落後，歐盟承認監管分散和資金不足拖累新創發展。歐盟 5 月宣布修改法規並設立基金吸引科技新創，力拚追上美國。
歐盟計劃建立 AI 超級工廠網路，每座配備 10 萬顆最新 AI 晶片，協助企業訓練先進模型，並承諾投入 2,000 億歐元 (2,344.5 億美元) 發展 AI，超過 20 名投資人也將在五年內投資 1,500 億歐元，另有 200 億歐元基金將支持五座 AI 超級工廠的建設。
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