鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調升至14元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)提出目標價估值：中位數由13.5元上修至14元，調升幅度3.7%。其中最高估值24元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予華納兄弟探索評價：積極樂觀16位、保持中立11位、保守悲觀0位。
華納兄弟探索今(10日)收盤價為11.49元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲0.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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