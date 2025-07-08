鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為13.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.38元上修至-0.36元，其中最高估值-0.24元，最低估值-0.78元，預估目標價為13.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.24(-0.24)
|0.21
|0.19
|0.1
|最低值
|-0.78(-0.78)
|-0.82
|-0.82
|-0.17
|平均值
|-0.4(-0.4)
|-0.16
|-0.12
|-0.04
|中位數
|-0.36(-0.38)
|-0.14
|-0.05
|-0.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|392.84億
|404.41億
|411.86億
|424.91億
|最低值
|371.51億
|365.93億
|365.85億
|369.69億
|平均值
|378.97億
|381.85億
|388.44億
|397.39億
|中位數
|378.11億
|382.08億
|391.37億
|397.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.14
|1.80
|-3.82
|-1.28
|-4.62
|營業收入
|106.40億
|121.86億
|338.17億
|413.25億
|392.97億
詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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